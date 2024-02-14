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Опубликовано 14 февраля 2024, 21:31
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TikTok решил бороться с дезинформацией на выборах в ЕС

В каждой стране
TikTok собирается запустить локализованные ресурсы по выборам в своем приложении для пользователей в каждой стране Европейского союза в следующем месяце. Это часть подготовки к борьбе с рисками дезинформации, связанными с региональными выборами в этом году.
TikTok решил бороться с дезинформацией на выборах в ЕС

© Ferra.ru

В рамках этой инициативы будет запущен центр выборов на местных языках для каждого государства, где пользователи смогут находить достоверную информацию. Видео, связанные с европейскими выборами, будут помечены, чтобы направить пользователей в соответствующий центр выборов. Кроме того, TikTok обещает внедрить напоминания о правилах.

Помимо этого, TikTok объявляет о запуске девяти кампаний по медиаграмотности в регионе. Он также планирует расширить сеть партнеров по факт-чекингу. Однако платформа не анонсировала новых мер по обеспечению безопасности выборов, связанных с искусственным интеллектом и дипфейками, несмотря на растущую озабоченность ЕС в этой области.

Источник:Tech Crunch
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ЕС
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#технологии
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#разработка
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#выбор
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#TikTok