TikTok решил бороться с дезинформацией на выборах в ЕС

В рамках этой инициативы будет запущен центр выборов на местных языках для каждого государства, где пользователи смогут находить достоверную информацию. Видео, связанные с европейскими выборами, будут помечены, чтобы направить пользователей в соответствующий центр выборов. Кроме того, TikTok обещает внедрить напоминания о правилах.

Помимо этого, TikTok объявляет о запуске девяти кампаний по медиаграмотности в регионе. Он также планирует расширить сеть партнеров по факт-чекингу. Однако платформа не анонсировала новых мер по обеспечению безопасности выборов, связанных с искусственным интеллектом и дипфейками, несмотря на растущую озабоченность ЕС в этой области.