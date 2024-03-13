TikTok «скопирует» Instagram* и запустит сервис публикации фото

Американская соцсеть скопировала у TikTok функции коротких видео, но главное её назначение — публикация и обмен фотографиями. А теперь китайская платформа намерена пойти путём Instagram и реализовать сервис обмена фото — TikTok Photos. Смысл и механика работы TikTok Photos, вероятно, будут такими же, как у Instagram. Также отмечено, что в новом сервисе TikTok можно будет публиковать различный контент из основного приложения соцсети.

В коде содержатся комментарии, объясняющие, что с помощью TikTok Photos можно будет «синхронизировать ваши публикации с фотографиями TikTok». А заявление всё в том же коде «мы надеемся помочь вам завоевать новую аудиторию в новом приложении» подразумевает, что это будет отдельное приложение, конкурирующее с Instagram, а не просто расширяющее соцсеть TikTok. У пользователей также будет возможность автоматически синхронизировать свои публичные посты с TikTok Photos.

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