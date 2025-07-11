TikTok снова попал под расследование в ЕС из-за передачи данных в Китай

Поводом для нового разбирательства стало предыдущее дело, по итогам которого TikTok был оштрафован на 530 миллионов евро. Тогда выяснилось, что данные пользователей могли быть доступны сотрудникам из Китая, что создало риск несанкционированного доступа.

В рамках прежнего расследования компания утверждала, что данные хранятся в Европе и только изредка доступны для обработки из Китая. Позже она признала, что часть информации все же размещалась на серверах в Китае.

Нынешнее расследование должно установить, соответствуют ли такие действия требованиям Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR), особенно в части правомерности трансграничной передачи информации. Китай не входит в список стран, чьи стандарты защиты данных признаны Евросоюзом как равноценные.