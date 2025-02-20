TikTok сократит сотрудников отдела модерации контента по всему миру

Увольнения затронули команды в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Официальных комментариев от TikTok пока не поступало, а точное количество сокращенных сотрудников неизвестно.

Реструктуризация происходит на фоне неопределенного будущего компании в США. В январе вступил в силу закон, согласно которому китайская материнская компания ByteDance должна продать TikTok или столкнуться с возможным запретом в стране. Напомним, что TikTok уже приостанавливал свою работу в США на короткий срок перед введением этого закона.

По данным компании, в отделе Trust & Safety работают около 40 000 сотрудников, но насколько масштабны нынешние сокращения, пока неизвестно.