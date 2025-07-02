TikTok сократит сотрудников в американском подразделении

За последние месяцы в TikTok Shop в США произошли значительные перестановки. После того как подразделение не достигло внутренних целей по продажам в прошлом году, в апреле и мае уже проходили две волны сокращений. Кроме того, компания начала заменять часть сотрудников, нанятых в районе Сиэтла, менеджерами из Китая, пытаясь повторить успех родительской компании ByteDance в азиатском сегменте электронной коммерции.