Приложения
Опубликовано 07 июля 2025, 19:10
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TikTok создаст отдельную версию приложения для США к ожидаемой продаже

Новая версия может появиться в магазинах в сентябре
TikTok работает над новой версией своего приложения специально для американского рынка. Ожидается, что запуск обновленного варианта в магазинах США состоится 5 сентября. Это связано с планами по продаже американского сегмента TikTok группе инвесторов.
TikTok создаст отдельную версию приложения для США к ожидаемой продаже
© Solen Feyissa

По данным источников, пользователям в США вскоре придется перейти на новое приложение, чтобы продолжить пользоваться платформой. При этом текущая версия будет доступна до марта следующего года, однако сроки могут быть изменены.

Обновленная версия TikTok разрабатывается на фоне давления со стороны американских властей. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждения с Китаем по сделке начнутся в ближайшие дни. По его словам, соглашение по продаже TikTok в США практически готово.

Изначально планировалось, что американская часть TikTok будет выделена в отдельную компанию с большинством в руках инвесторов из США. Однако эти переговоры приостановились после того, как Китай выступил против на фоне заявлений Трампа о новых тарифах на китайские товары.

Кроме того, в прошлом месяце срок, отведенный китайской компании ByteDance на продажу активов TikTok в США, был продлен до 17 сентября.

Источник:South China Morning Post
Автор:Булат Кармак
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