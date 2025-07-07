TikTok создаст отдельную версию приложения для США к ожидаемой продаже

По данным источников, пользователям в США вскоре придется перейти на новое приложение, чтобы продолжить пользоваться платформой. При этом текущая версия будет доступна до марта следующего года, однако сроки могут быть изменены.

Обновленная версия TikTok разрабатывается на фоне давления со стороны американских властей. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждения с Китаем по сделке начнутся в ближайшие дни. По его словам, соглашение по продаже TikTok в США практически готово.

Изначально планировалось, что американская часть TikTok будет выделена в отдельную компанию с большинством в руках инвесторов из США. Однако эти переговоры приостановились после того, как Китай выступил против на фоне заявлений Трампа о новых тарифах на китайские товары.

Кроме того, в прошлом месяце срок, отведенный китайской компании ByteDance на продажу активов TikTok в США, был продлен до 17 сентября.