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17:41, 10 января 2024
1 мин.

TikTok удалил функцию изучения хэштегов из-за слежки за своим приложением

После критики со стороны американских аналитиков

Недавно TikTok заблокировала возможность сторонним исследователям изучать популярность хэштегов в приложении соцсети с помощью инструмента Creative Center.

После последнего отчёта, на который сослалась газета The New York Times, согласно которому исследователи из Института сетевого заражения Ратгерса в США, использующие Creative Center, раскритиковали соцсеть за хештеги и перелинковку, связанные с интересами китайского правительства. Сравнение TikTok и Instagram* привело к выводу, что многие «чувствительные» темы были значительно менее представлены в TikTok.

После этого китайская соцсеть быстро и без особого шума заблокировала возможность пользоваться Creative Center. Компания сослалась на неправомерное использование инструмента, заявив, что «к сожалению, некоторые лица и организации злоупотребили функцией поиска Центра, чтобы сделать неточные выводы, поэтому мы изменяем некоторые функции, чтобы гарантировать, что он используется по назначению».

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Источник:The New York Times
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#социальная сеть
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#TikTok
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