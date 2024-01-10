TikTok удалил функцию изучения хэштегов из-за слежки за своим приложением

После последнего отчёта, на который сослалась газета The New York Times, согласно которому исследователи из Института сетевого заражения Ратгерса в США, использующие Creative Center, раскритиковали соцсеть за хештеги и перелинковку, связанные с интересами китайского правительства. Сравнение TikTok и Instagram* привело к выводу, что многие «чувствительные» темы были значительно менее представлены в TikTok.

После этого китайская соцсеть быстро и без особого шума заблокировала возможность пользоваться Creative Center. Компания сослалась на неправомерное использование инструмента, заявив, что «к сожалению, некоторые лица и организации злоупотребили функцией поиска Центра, чтобы сделать неточные выводы, поэтому мы изменяем некоторые функции, чтобы гарантировать, что он используется по назначению».

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.