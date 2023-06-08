TikTok уличили в создании «режима Бога» для китайских властей

По его словам, власти Китая хотя бы раз использовали этот инструмент для идентификации пользователей, участвовавших в демократических протестах в Гонконге.

Автором этих заявлений является бывший главный инженер ByteDance в США Юйнтао «Роджер» Ю. Он отметил, что данные пользователей из США и всего мира становятся «доступными Компартии Китая <...> через бэкдор» в базовом коде приложения.

По его мнению, между функционерами государства и ByteDance существует тесное сотрудничество.

Сообщается, что Ю работал в компании с августа 2017 по ноябрь 2018 года. В своём заявлении он также рассказал о «культуре беззакония» внутри компании. По его словам, ByteDance имела «общемировую схему» по систематическому сбору контента пользователей с других сайтов и размещению его в приложениях ByteDance.