TikTok вернулся в США после приостановки работы

Опубликовано 20 января 2025, 18:361 мин.
TikTok вернулся в США после приостановки работыНо не в магазины приложений
TikTok сообщил о восстановлении своего сервиса в США всего через несколько часов после того, как приложение было заблокировано. В официальном сообщении на платформе X компания сообщила, что в настоящее время проводится восстановление работы приложения в стране в сотрудничестве с поставщиками услуг.
TikTok поблагодарил Дональда Трампа, который должен вступить в должность президента 20 января, за помощь в обеспечении уверенности для сервис-поставщиков. Он подтвердил, что они не понесут санкций за предоставление доступа к TikTok. Однако, несмотря на восстановление работы приложения, оно еще не вернулось в магазины приложений — Google Play и App Store. Поэтому пользователи, удалившие приложение, должны подождать, чтобы снова его скачать.