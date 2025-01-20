TikTok вернулся в США после приостановки работы

Но не в магазины приложений

TikTok сообщил о восстановлении своего сервиса в США всего через несколько часов после того, как приложение было заблокировано. В официальном сообщении на платформе X компания сообщила, что в настоящее время проводится восстановление работы приложения в стране в сотрудничестве с поставщиками услуг.