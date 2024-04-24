Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Приложения
Опубликовано 24 апреля 2024, 22:17
1 мин.

TikTok временно отключил вознаграждения за просмотр видео

После начала расследования ЕС
TikTok объявил о временном отключении функции вознаграждений в своем приложении TikTok Lite во Франции и Испании после начала расследования Европейским союзом.
TikTok временно отключил вознаграждения за просмотр видео

© Ferra.ru

TikTok Lite, меньшая версия основного приложения, которая занимает меньше места на смартфоне и предназначена для использования при медленном интернет-соединении, появилась во Франции и Испании в марте. Пользователи старше 18 лет могут зарабатывать баллы, чтобы обменивать их на товары, такие как сертификаты или подарочные карты, через программу вознаграждений приложения.

Европейская комиссия в понедельник объявила о начале расследования в отношении TikTok Lite и выдвинула угрозу временного приостановления программы вознаграждений, выражая опасения по поводу риска для психического здоровья пользователей.

В феврале комиссия открыла формальное расследование в отношении TikTok по обвинениям в нарушениях его обязательств по защите несовершеннолетних в онлайн-пространстве.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#TikTok
,
#Европарламент
,
#ЕС