TikTok временно отключил вознаграждения за просмотр видео

TikTok Lite, меньшая версия основного приложения, которая занимает меньше места на смартфоне и предназначена для использования при медленном интернет-соединении, появилась во Франции и Испании в марте. Пользователи старше 18 лет могут зарабатывать баллы, чтобы обменивать их на товары, такие как сертификаты или подарочные карты, через программу вознаграждений приложения.

Европейская комиссия в понедельник объявила о начале расследования в отношении TikTok Lite и выдвинула угрозу временного приостановления программы вознаграждений, выражая опасения по поводу риска для психического здоровья пользователей.

В феврале комиссия открыла формальное расследование в отношении TikTok по обвинениям в нарушениях его обязательств по защите несовершеннолетних в онлайн-пространстве.