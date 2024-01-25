TikTok ввел 30-минутные видеозаписи в попытке составить конкуренцию YouTube

Наварра отметил, что некоторые пользователи бета-версии Android также заметили новую функцию. Это означает, что возможность загрузки 30-минутных видео не является эксклюзивной для iOS и, скорее всего, скоро будет доступна для всех пользователей платформы.

Хотя официального ответа от TikTok не последовало, намерения, стоящие за этим шагом, очевидны. Будучи действующим чемпионом в области короткого видео, TikTok, очевидно, стремится разнообразить форматы контента, чтобы конкурировать с YouTube.