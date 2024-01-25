TikTok ввел 30-минутные видеозаписи в попытке составить конкуренцию YouTube

Опубликовано 25 января 2024, 20:37
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TikTok ввел 30-минутные видеозаписи в попытке составить конкуренцию YouTubeФункция будет доступна для IOS и Android
Консультант по социальным сетям Мэтт Наварра недавно обнаружил, что TikTok экспериментирует с функцией загрузки 30-минутных видео. Ранее TikTok уже расширил ограничения на продолжительность видео с 15 секунд до 1 минуты и, в конечном счете, до 10 минут, а теперь нацелился составить конкуренцию YouTube с помощью увеличения продолжительности.
Наварра отметил, что некоторые пользователи бета-версии Android также заметили новую функцию. Это означает, что возможность загрузки 30-минутных видео не является эксклюзивной для iOS и, скорее всего, скоро будет доступна для всех пользователей платформы.
Хотя официального ответа от TikTok не последовало, намерения, стоящие за этим шагом, очевидны. Будучи действующим чемпионом в области короткого видео, TikTok, очевидно, стремится разнообразить форматы контента, чтобы конкурировать с YouTube.