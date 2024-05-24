TikTok ввел ограничения для государственных СМИ

Этот шаг последовал после того, как Соединенные Штаты дали TikTok ультиматум отделиться от своих китайских владельцев или столкнуться с потенциальным запретом на американском рынке из-за опасений, что приложение может использоваться для влияния на американцев.

По новой политике TikTok государственные СМИ, пытающиеся донести информацию до сообществ за пределами своей страны по «актуальным глобальным событиям и вопросам», не будут отображаться в персонализированной ленте «Для вас» на платформе.

Более того, если эти аккаунты рекламируются на TikTok, им будет запрещено это делать «за пределами страны, с которой они в первую очередь ассоциируются», сообщила компания.

TikTok определил государственные СМИ как те, «чей редакционный вывод или процесс принятия решений подвержен контролю и влиянию правительства».