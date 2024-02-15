TikTok выпустил приложение для Apple Vision Pro

В TikTok Vision Pro, панель навигации и кнопка «лайк» перемещены вне экрана для полноценного просмотра видео, тогда как раздел комментариев и профили создателей появляются в виде расширений по бокам экрана. Приложение создает более погруженный опыт просмотра, позволяя одновременно просматривать видео и комментарии.

Приложение также поддерживает возможность просмотра видео в различных местах, таких как Yosemite, и взаимодействия с функцией Shared Space устройства.

По словам представителей платформы, переход панели навигации с правой стороны на левую был сделан с учетом дизайн-практик Apple Vision Pro. Значки профиля, обмена, «лайка», комментариев и звука теперь расположены справа.