Опубликовано 15 февраля 2024, 21:29
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TikTok выпустил приложение для Apple Vision Pro«Переосмысленное»
TikTok представил «переосмысленное» приложение для устройства Apple Vision Pro. Оно предлагает полное погружение в просмотр видео и более полноценное взаимодействие с контентом.
В TikTok Vision Pro, панель навигации и кнопка «лайк» перемещены вне экрана для полноценного просмотра видео, тогда как раздел комментариев и профили создателей появляются в виде расширений по бокам экрана. Приложение создает более погруженный опыт просмотра, позволяя одновременно просматривать видео и комментарии.
Приложение также поддерживает возможность просмотра видео в различных местах, таких как Yosemite, и взаимодействия с функцией Shared Space устройства.
По словам представителей платформы, переход панели навигации с правой стороны на левую был сделан с учетом дизайн-практик Apple Vision Pro. Значки профиля, обмена, «лайка», комментариев и звука теперь расположены справа.
Источник:Tech Crunch
Автор:Булат Кармак
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