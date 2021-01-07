TikTok выпустил видеоэффект, использующий пространственный датчик камеры iPhone 12 Pro

Суть эффекта заключается в лопании шарика, поздравляющего пользователей с наступлением 2021 года и «сбрасывающего» на них конфетти, передаёт TechCrunch. При этом, благодаря LIDAR, эффект способен понимать расположение человека в пространстве. Это позволяет оставаться упавшим частицам на его руках и теле так, словно его реально осыпали ими.

Напомним, что ранее в сети появлялась информация, что Apple готовится анонсировать некое новое AR-устройство. Якобы многолетние демонстрации возможностей LIDAR в iPhone и iPad были нужны для того, чтобы «тайно» показать пользователям вектор движения яблочной компании.