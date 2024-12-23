TikTok запретили в Албании после убийства подростка

Премьер-министр Эди Рама заявил, что запрет вступит в силу в начале 2025 года и станет частью более широкой программы по обеспечению безопасности в школах.

Решение было принято после инцидента в ноябре, когда 14-летний школьник был смертельно ранен своим одноклассником.

Местные СМИ сообщили, что конфликт между подростками начался в социальных сетях, а в TikTok появились видео, в которых несовершеннолетние поддерживали убийство.

Рама обвинил платформу в «захвате детей в заложники» и подчеркнул, что проблема кроется не только в детях, но и в обществе в целом.

Представители TikTok отреагировали на запрет, заявив, что не нашли доказательств наличия аккаунтов у участников конфликта и отметили, что видео, связанные с инцидентом, публиковались на другой платформе.