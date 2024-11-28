TikTok запретит детям и подросткам улучшать свою внешность с помощью ИИ

Под запрет попадут инструменты, увеличивающие глаза, корректирующие форму губ или изменяющие оттенок кожи. Развлекательные фильтры, например, с ушами животных, останутся доступными.

Изменения связаны с растущими опасениями по поводу влияния таких фильтров на самооценку подростков.

Многие молодые люди жалуются, что после использования фильтров воспринимают свою реальную внешность как некрасивую.

TikTok также планирует ужесточить контроль возрастных ограничений. К концу года платформа начнет тестировать системы на основе машинного обучения, чтобы удалять учетные записи пользователей младше 13 лет.