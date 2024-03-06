TikTok запустил программу монетизации для создателей длинных видео

Компания отметила, что длинный контент приносит больше выручки, с увеличением общей выручки создателей на более чем 250% за последние 6 месяцев, а количество создателей, зарабатывающих $ 50,000 ежемесячно, почти удвоилось с момента запуска бета-версии программы.

TikTok также расширяет функции подписки для создателей, предоставляя им доступ к эксклюзивному контенту, значкам и персонализированным эмодзи не только во время прямых трансляций, но и за пределами них.

В связи с этим, компания снимает ограничения на длину видео, ранее введенные в Creator Fund, что вызывало недовольство из-за низких выплат.