Tinder введет проверку личности в еще большем количестве стран

Расширение функции происходит в условиях увеличивающейся сложности определения, что является реальным, а что фальшивым, в условиях использования искусственного интеллекта. Также оно приходит в период, когда Федеральная торговая комиссия (FTC) сообщила, что мошеннические романтические схемы обошлись жертвам в $ 1,3 миллиарда в 2022 году, а медианный ущерб составил $ 4,400.

Tinder впервые запустил программу верификации личности осенью прошлого года в Австралии и Новой Зеландии. Компания обнаружила, что пользователи, завершившие опцию верификации личности, получали на 67% больше совпадений, чем те, кто не проходил верификацию.

Для верификации личности в приложении необходимо предоставить видео-селфи и действительные водительские права или паспорт. Затем сторонний поставщик проверит, совпадает ли лицо на видео-селфи с фотографией в документе, а также с фотографиями профиля пользователя. Верификация также проверит дату рождения в документе.