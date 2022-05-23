Тинькофф Банк выпустил собственный аналог Google Pay и Apple Pay

Представители бренда объявили о запуске платёжного сервиса Tinkoff Pay. С его помощью пользователи смогут расплатиться в онлайн-магазинах со смартфона или компьютера.

На данный момент доступна лишь функция интернет-платежей. Но в дальнейшем, по словам разработчиков продукта, компания вполне может запустить и оплату на терминалах — об этом она обещала объявить отдельно.