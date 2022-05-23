Тинькофф Банк выпустил собственный аналог Google Pay и Apple Pay

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Тинькофф Банк выпустил собственный аналог Google Pay и Apple PayНе обошлось без некоторых «но»
Ещё в начале марта из России ушли сразу два крупных платёжных сервиса — Google и Apple Pay. Пока россияне плавно знакомятся с Mir Pay, в Тинькофф Банке решили создать свою альтернативу.
Представители бренда объявили о запуске платёжного сервиса Tinkoff Pay. С его помощью пользователи смогут расплатиться в онлайн-магазинах со смартфона или компьютера.
На данный момент доступна лишь функция интернет-платежей. Но в дальнейшем, по словам разработчиков продукта, компания вполне может запустить и оплату на терминалах — об этом она обещала объявить отдельно.
В то же время вице-президент Тинькофф и руководитель Тинькофф Кассы Сергей Хромов заявил, что Tinkoff Pay объединит разные комбинации кэшбека от банка и партнёров. Также в нём пользователи смогут управлять своими подписками, рассрочками и долевыми платежами.