Тинькофф запустил голосового помощника Олега

«Тинькофф банк» сообщил о запуске в мобильном приложении голосового помощника Олега. Он доступен в приложениях под iOS и Android версии 4.8.

Правда, распространение ведётся постепенно и у некоторых пользователей он пока может быть недоступен. Чтобы начать общение с помощником в мобильном приложении Тинькофф достаточно сказать: «Привет, Олег!» или «Слушай, Олег!». Найти Олега можно также в разделе «Чат» или нажав на кнопку «Микрофон» рядом со строкой поиска на любом экране.