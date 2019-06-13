Тинькофф запустил голосового помощника Олега

«Тинькофф банк» сообщил о запуске в мобильном приложении голосового помощника Олега. Он доступен в приложениях под iOS и Android версии 4.8.
Правда, распространение ведётся постепенно и у некоторых пользователей он пока может быть недоступен. Чтобы начать общение с помощником в мобильном приложении Тинькофф достаточно сказать: «Привет, Олег!» или «Слушай, Олег!». Найти Олега можно также в разделе «Чат» или нажав на кнопку «Микрофон» рядом со строкой поиска на любом экране.
В текущей версии Олег поддерживает такие возможности:
- совершать денежные переводы на счета в Тинькофф и Сбербанке
- бронировать столики в ресторанах
- записывать пользователей в салоны красоты
- покупать билеты в кино с кэшбэком 15%
- искать скидки на товары и услуги
- общаться на свободные темы
- давать полезные советы и лайфхаки из Тинькофф Журнала
- консультировать по банковским вопросам и акциям
- управлять финансовыми продуктами (дебетовой и кредитной картами)
- изменять личные данные в экосистеме Тинькофф
- заказывать и отправлять на почту электронные документы (например, справку для посольства)
В будущем Олега интегрирую во все элементы экосистемы Тинькофф – Путешествия, Мобайл, Инвестиции, Страхование, Развлечения, Бизнес, Джуниор и др. Так, Олег сможет заказать такси, организовать путешествие, подобрать и оплатить авиа и жд-билеты, отели, управлять бронированиями, купить билеты в театр, на концерты и спортивные мероприятия, записать на прием к врачу, оплатить счета, предложить варианты досуга на вечер, показать статистику расходов, подсказать инвестиционную идею в приложении Тинькофф Инвестиции и многое другое. Мобильным банком Тинькофф можно будет управлять целиком с помощью Олега.
Также Олег сможет идентифицировать голос клиента с помощью собственных биометрических технологий Тинькофф и выполнять его голосовые команды, требующие авторизации в мобильном приложении. Например - совершить перевод денег во время управления автомобилем.