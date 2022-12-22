«Тинькофф» запустил оплату товаров долями в обычных магазинах

Специально скачивать для этого приложение «Долями» не нужно. Если пользователь уже зарегистрирован в сервисе, достаточно будет показать на кассе специальный QR-код, при этом расплатиться можно картой любого банка, не только «Тинькофф». А если покупатель впервые пользуется такой возможностью, нужно будет назвать свои ФИО, дату рождения и адрес электронной почты.

Первые 25% от суммы покупки спишутся сразу, на кассе. Остальные будут списываться через каждые 2 недели со счёта. Сервис покажет график платежей сразу после сканирования QR-кода в магазине, а потом будет напоминать о каждом заранее.

На данный момент сервис «Долями» для обычных магазинов работает в магазинах косметики и товаров для красоты и дома «Золотое яблоко», в сети одежды, обуви и аксессуаров Brandshop, магазинах Finn Flare и ювелирном Sunlight. В будущем компания подключит и другие, следить за списком можно в приложении «Долями» — в разделе «В магазине».