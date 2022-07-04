То, чего нет в Telegram даже за деньги: WhatsApp позволит отреагировать любым эмодзи на сообщение

Теперь же стало известно, что разработчики WhatsApp также работают в этом направлении. Совсем недавно они представили возможность реагировать на чужие сообщения с помощью эмодзи. А уже совсем скоро пользователям предложат использовать для этих целей абсолютно любой смайл.

Отметим, что на данный момент нет точной информации, как скоро нововведение доберётся до релизной версии WhatsApp для iOS и Android. Но учитывая, с какой скоростью разработчики внедряют новшества с свой проект, вряд ли придётся ждать сколь бы то ни было долго.

Что интересно, ряд мессенджеров уже давно внедрили возможность оставлять реакции на сообщения в виде стикеров. Возможно, это будет тем, что специалисты WhatsApp добавят в своё приложение совсем скоро.