Только через два года Microsoft исправила в Windows 11 ошибку в защите от фишинга

Опубликовано 11 января 2025, 21:001 мин.
Только через два года Microsoft исправила в Windows 11 ошибку в защите от фишингаЭто опасная для пользователей ошибка
В последнем обновлении Windows 11, KB5007651, Microsoft устранила проблему, при которой защита от фишинга автоматически отключалась при перезагрузке компьютера. Эта ошибка была одной из самых распространённых и часто наблюдаемых проблем в Windows 11. Ошибка наблюдалась в течение двух лет.
Защита от фишинга отключалась, когда пользователи использовали Windows Hello с PIN-кодом при входе в систему. Это происходило независимо от того, какая учётная запись была использована — школьная, личная или рабочая.
Теперь заявлено, что свежее обновление безопасности для ОС исправило проблему. Ожидается, что теперь защита от фишинга будет оставаться включённой и после перезагрузки компьютера.
Как отмечает портал Windows Latest, защита от фишинга предупреждает пользователей о возможности введения пароля на вредоносный сайт или его использования небезопасным способом. И ошибки в этой функции могут иметь плачевные последствия.
Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков
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