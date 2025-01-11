Только через два года Microsoft исправила в Windows 11 ошибку в защите от фишинга

Защита от фишинга отключалась, когда пользователи использовали Windows Hello с PIN-кодом при входе в систему. Это происходило независимо от того, какая учётная запись была использована — школьная, личная или рабочая.

Теперь заявлено, что свежее обновление безопасности для ОС исправило проблему. Ожидается, что теперь защита от фишинга будет оставаться включённой и после перезагрузки компьютера.

Как отмечает портал Windows Latest, защита от фишинга предупреждает пользователей о возможности введения пароля на вредоносный сайт или его использования небезопасным способом. И ошибки в этой функции могут иметь плачевные последствия.