Опубликовано 21 января 2025, 12:471 мин.
Трамп дал TikTok отсрочку, но с «условиями»Будущее популярного приложения в США остается под вопросом
Дональд Трамп подписал указ, предоставляющий TikTok дополнительную отсрочку в 75 дней перед введением запрета на популярное приложение. Первоначально TikTok должен был прекратить работу в США 19 января, но теперь у его владельца, китайской компании ByteDance, появилось больше времени для выполнения требований.
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Однако у отсрочки есть свои «условия». Трамп предложил, чтобы правительство США стало совладельцем американского бизнеса TikTok в обмен на разрешение продолжить работу приложения. Он также пригрозил ввести тарифы против Китая, если Пекин не одобрит сделку.
Этот шаг стал продолжением юридической и политической драмы, которая началась с того, что приложение, имеющее 170 миллионов американских пользователей, перестало работать накануне исполнения закона о продаже TikTok. Закон был основан на соображениях национальной безопасности и требовал либо продажи бизнеса, либо его полного запрета в США