Трамп дал TikTok отсрочку, но с «условиями»

Однако у отсрочки есть свои «условия». Трамп предложил, чтобы правительство США стало совладельцем американского бизнеса TikTok в обмен на разрешение продолжить работу приложения. Он также пригрозил ввести тарифы против Китая, если Пекин не одобрит сделку.

Этот шаг стал продолжением юридической и политической драмы, которая началась с того, что приложение, имеющее 170 миллионов американских пользователей, перестало работать накануне исполнения закона о продаже TikTok. Закон был основан на соображениях национальной безопасности и требовал либо продажи бизнеса, либо его полного запрета в США