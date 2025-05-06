Трамп продлит срок продажи TikTok в США после 19 июня

Популярное приложение используется 170 миллионами американцев, и изначально его работа в США должна была быть прекращена еще в январе, если владельцы не передадут контроль над активами американским инвесторам. Однако Трамп уже дважды откладывал исполнение закона.

Ранее рассматривался вариант создания новой компании в США, которой бы управляли и владели американские инвесторы. Однако переговоры застопорились после того, как Китай выразил недовольство в ответ на жесткие пошлины, введенные США на китайские товары.

По словам источников, близких к американским инвесторам ByteDance, работа над возможной сделкой продолжается, но окончательное решение будет зависеть от того, удастся ли урегулировать торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином.

Трамп подчеркнул, что не будет отменять введенные тарифы только ради сделки, но допускает возможность их снижения в будущем в рамках более широкого соглашения.

Между тем некоторые сенаторы от Демократической партии считают, что у президента нет юридических оснований для продления срока, и считают, что обсуждаемый вариант сделки не соответствует требованиям закона.