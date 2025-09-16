Приложения
Опубликовано 16 сентября 2025, 09:00
1 мин.

Трамп снова продлит срок продажи TikTok в США

ByteDance до сих пор не нашел покупателя
Администрация Дональда Трампа готовится снова перенести срок продажи или закрытия TikTok в США. Источники сообщают, что очередное продление может быть объявлено уже после 17 сентября, когда истекает установленный ранее дедлайн.
Ранее закон обязал китайскую компанию ByteDance продать американские активы TikTok или прекратить работу сервиса в стране к январю 2025 года. Однако срок уже трижды переносился, и ожидается, что нынешнее решение станет четвертой отсрочкой.

Трамп ранее заявлял, что у TikTok уже есть потенциальные американские покупатели. По его словам, он готов продлить сроки еще раз, чтобы сохранить доступ к приложению, которым в США пользуются около 170 миллионов человек.

В Вашингтоне уже несколько лет обсуждаются риски, связанные с приложением. Оппоненты опасаются, что китайские власти могут использовать TikTok для слежки, давления или цензуры.

