Трамп снова продлит срок продажи TikTok в США

Ранее закон обязал китайскую компанию ByteDance продать американские активы TikTok или прекратить работу сервиса в стране к январю 2025 года. Однако срок уже трижды переносился, и ожидается, что нынешнее решение станет четвертой отсрочкой.

Трамп ранее заявлял, что у TikTok уже есть потенциальные американские покупатели. По его словам, он готов продлить сроки еще раз, чтобы сохранить доступ к приложению, которым в США пользуются около 170 миллионов человек.

В Вашингтоне уже несколько лет обсуждаются риски, связанные с приложением. Оппоненты опасаются, что китайские власти могут использовать TikTok для слежки, давления или цензуры.