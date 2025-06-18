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Опубликовано 18 июня 2025, 18:17
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Трамп в третий раз отложил срок продажи TikTok в США

Продление составит 90 дней от 19 июня
Президент США Дональд Трамп решил в третий раз продлить крайний срок для продажи американских активов китайского видеосервиса TikTok. По заявлению Белого дома, новое продление составит 90 дней и отсчитывается от 19 июня.
Трамп в третий раз отложил срок продажи TikTok в США
© Solen Feyissa

Изначально американский закон требовал, чтобы китайская компания ByteDance либо продала TikTok в США, либо прекратила его работу, если не будет достигнут значительный прогресс в переговорах. Однако исполнение этого требования уже дважды откладывалось.

Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома, на этой неделе Трамп подпишет еще один указ, который позволит TikTok продолжить работу на территории США.

Продажа TikTok рассматривается как часть усилий администрации по ограничению влияния китайских цифровых платформ, в том числе из-за опасений, связанных с безопасностью пользовательских данных. Вашингтон настаивает, что TikTok должен быть выведен из-под контроля ByteDance, чтобы продолжить деятельность в США.

Несмотря на это, переговоры по продаже американского подразделения TikTok затянулись.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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