Трамп в третий раз отложил срок продажи TikTok в США

Изначально американский закон требовал, чтобы китайская компания ByteDance либо продала TikTok в США, либо прекратила его работу, если не будет достигнут значительный прогресс в переговорах. Однако исполнение этого требования уже дважды откладывалось.

Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома, на этой неделе Трамп подпишет еще один указ, который позволит TikTok продолжить работу на территории США.

Продажа TikTok рассматривается как часть усилий администрации по ограничению влияния китайских цифровых платформ, в том числе из-за опасений, связанных с безопасностью пользовательских данных. Вашингтон настаивает, что TikTok должен быть выведен из-под контроля ByteDance, чтобы продолжить деятельность в США.

Несмотря на это, переговоры по продаже американского подразделения TikTok затянулись.