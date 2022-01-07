Трамп запустит свой клон популярной соцсети уже в феврале

Судя по скриншотам в App Store, Truth Social очень похож на Twitter. Страница профиля, показанная на одном из скриншотов, выглядит почти точно так же, как в Twitter, а сообщения имеют значки для ответов, "ретвитов", "лайков" и "поделиться".

Дизайн социальной сети, напоминающий Twitter, почти наверняка не случаен. Твиттер была любимой социальной сетью Трампа в течение многих лет, пока он не был навсегда заблокирован в январе 2021 года. В мае он запустил блог, но он не был так популярен, как его бывший аккаунт в Твиттере, и был закрыт менее чем через месяц после запуска. В октябре Трамп подал в суд на Twitter в попытке восстановить свой аккаунт.

Пока неясно, будет ли 21 февраля Truth Social также доступен в виде сайта или на Android. На сайте Truth Social есть только кнопка для предзаказа бесплатного приложения в App Store и форма, которую можно заполнить, чтобы присоединиться к списку ожидания. Также неясно, нужны ли инвайты, для пользования этой соцсетью.