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Трамп запустит свой клон популярной соцсети уже в феврале

Но пока что только для iOS
Новая социальная сеть бывшего президента США Дональда Трампа, Truth Social, будет запущена на iOS 21 февраля. Приложение создается Trump Media and Technology Group (TMTG), новой медиа-компанией Трампа, возглавляемой бывшим членом парламента США Девином Нунесом.
Трамп запустит свой клон популярной соцсети уже в феврале

Судя по скриншотам в App Store, Truth Social очень похож на Twitter. Страница профиля, показанная на одном из скриншотов, выглядит почти точно так же, как в Twitter, а сообщения имеют значки для ответов, "ретвитов", "лайков" и "поделиться".

Дизайн социальной сети, напоминающий Twitter, почти наверняка не случаен. Твиттер была любимой социальной сетью Трампа в течение многих лет, пока он не был навсегда заблокирован в январе 2021 года. В мае он запустил блог, но он не был так популярен, как его бывший аккаунт в Твиттере, и был закрыт менее чем через месяц после запуска. В октябре Трамп подал в суд на Twitter в попытке восстановить свой аккаунт.

Пока неясно, будет ли 21 февраля Truth Social также доступен в виде сайта или на Android. На сайте Truth Social есть только кнопка для предзаказа бесплатного приложения в App Store и форма, которую можно заполнить, чтобы присоединиться к списку ожидания. Также неясно, нужны ли инвайты, для пользования этой соцсетью.

Источник: The Verge
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