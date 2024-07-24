Тревожный знак для Apple: 50% пользователей в Китае раскритиковали Vision Pro

И выражается это не только в форумных жалобах, но и в фактическом возврате устройств в магазин буквально после пары дней использования. Это и есть провал Apple, поскольку гарнитуру уже вернули порядка 50% покупателей.

Основная причина возврата — разочарование пользователей в устройстве: покупатели ждут большего от весьма дорогой гарнитуры, но не получают желаемого. По словам покупателей, Vision Pro не стоит тех денег, которые за неё отдают, так как не имеет реальной житейской практичности и особо не нужна в повседневной жизни.

Раздражение покупателя объясняется и ограниченным тестовым периодом гарнитуры, который длится не более 30 минут и на который необходимо записываться, вставая в очередь.