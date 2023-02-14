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23:42, 14 февраля 2023
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Три способа понять, что перед вами мошеннический сайт

Объяснил специалист по кибербезопасности

Специалист по кибербезопасности Игорь Бедеров рассказал, как распознать мошеннический сайт.

Три способа понять, что перед вами мошеннический сайт

Фото: Wallpaperflare.com

По его словам, на подобные ресурсы злоумышленники присылают фишинговые ссылки — имитацию ссылок на легитимный сайт, от имени которого потенциальной жертве приходит поддельное уведомление о восстановлении доступа или покупке. Подобные ссылки могут встречаться на разных сайтах и в приложениях, но всегда будут запрашиваться логин и пароль.

При этом мошенники хорошо знают психологию многих пользователей: люди часто используют одни и те же логины и пароли для разных сервисов. В итоге, перейдя по фишинговой ссылке, можно лишиться сразу нескольких аккаунтов.

Также мошенники научились воровать сессии cookie. И если мошенник сможет украсть файлы cookie и скопировать слепок браузера, то сымитирует пользователя и захватит все аккаунты.

Также Бедеров посоветовал способ обезопасить себя — двухфакторная аутентификация.

Как минимум — проверка и восстановление доступа через смс с получением кода, в идеале — через внешнее приложение аутентификации.

Игорь Бедеров
Специалист по кибербезопасности
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