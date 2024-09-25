Троян Octo научился мимикрировать под установщик браузера Google Chrome

Как пишет портал Anti-Malware, банкер получил технологию DGA для отказоустойчивой C2-связи. Версию Octo2 активно распространяют под видом репаков VPN-клиента NordVPN и легитимного установщика браузера Google Chrome.

Чтобы усложнить расшифровку полезной нагрузки трояна, хакеры изъяли ключи шифрования из кода приложения, и теперь зловред автоматически генерирует новые ключи при каждой отправке запроса. Также попытки расшифровки кода трояна неминуемо делятся на блоки, не позволяя взломать банкер.

В настоящее время атаки с участием Octo зафиксированы в Италии, Венгрии, Польше и Молдавии.