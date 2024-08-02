Турция без объяснения причин запретила Instagram*

Однако причина всё же на поверхности: накануне турецкий чиновник Фахреттин Алтун раскритиковал Instagram за подчищение постов с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Алтун назвал действия соцсети «цензурой в чистом виде». После этого ресурс оказался заблокированным.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.