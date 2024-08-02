Опубликовано 02 августа 2024, 15:45
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Турция без объяснения причин запретила Instagram*Хотя повод очевиден
В Турции внезапно и без объяснения причин заблокировали доступ в соцсеть Instagram*. Официальные лица никак не прокомментировали такое решение.
Однако причина всё же на поверхности: накануне турецкий чиновник Фахреттин Алтун раскритиковал Instagram за подчищение постов с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
Алтун назвал действия соцсети «цензурой в чистом виде». После этого ресурс оказался заблокированным.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.