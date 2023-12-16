Twitch частично запретил разрешённую пару дней назад обнажёнку

Стримерам разрешили демонстрировать «художественную» и «вымышленную» наготу, сгенерированную ИИ. Но размах, с которым пользователи начали пользоваться новыми правилами, вызвал беспокойство у стримерского сообщества.

«Цифровые изображения наготы представляют собой уникальную проблему: искусственный интеллект может использоваться для создания реалистичных изображений, и может быть трудно отличить цифровое искусство от фотографии», — сообщили в компании.