Twitch добавил возможность запрещать просмотр стримов

Раньше владелец канала мог только блокировать пользователей в чате. По словам Фишера, новая функция — ответ на отзывы стримеров: блокировка должна быть более эффективной, чтобы решить проблему преследования на ресурсе.

При этом новая возможность пока появится не у всех и блокировать пользователей в стримах можно будет только при их входе в учётную запись — платформа ещё не умеет блокировать по IP. Когда новая функция появится у всех пользователей Twitch, не сообщается.