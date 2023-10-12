Twitch добавил возможность запрещать просмотр стримов

20:04, 12 октября 2023
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Twitch добавил возможность запрещать просмотр стримовДля борьбы с преследованием на сервисе
Менеджер по продуктам Twitch Тревор Фишер рассказал о реализации на сервисе новой функции — блокировке просмотра стрима для выбранных пользователей.
Раньше владелец канала мог только блокировать пользователей в чате. По словам Фишера, новая функция — ответ на отзывы стримеров: блокировка должна быть более эффективной, чтобы решить проблему преследования на ресурсе.
При этом новая возможность пока появится не у всех и блокировать пользователей в стримах можно будет только при их входе в учётную запись — платформа ещё не умеет блокировать по IP. Когда новая функция появится у всех пользователей Twitch, не сообщается.