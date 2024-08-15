Twitch начал поддерживать короткие видеоистории

Опубликовано 15 августа 2024, 03:00
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Twitch начал поддерживать короткие видеоисторииАвторы могут записывать видео вне студии
Стриминговый сервис Twitch внедрил короткие 60-секундные видео для взаимодействия авторов контента с аудиторией. Истории доступны как в приложении Twitch, так и в веб-версии ресурса.
Видео можно записывать непосредственно в приложении, что избавляет авторов от привязи к студии. Также можно загружать уже готовые видеоролики из галереи смартфона.
Стриминговая платформа стремится удержать авторов контента в сервисе, чтобы они для взаимодействия со зрителями не переходили в другие социальные сети и ресурсы.
Для создания видеоисторий Twitch можно будет использовать интерактивные инструменты: опросы, упоминания, можно предупреждать об изменениях в графике трансляций и анонсировать новые.