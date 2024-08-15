Twitch начал поддерживать короткие видеоистории

Видео можно записывать непосредственно в приложении, что избавляет авторов от привязи к студии. Также можно загружать уже готовые видеоролики из галереи смартфона.

Стриминговая платформа стремится удержать авторов контента в сервисе, чтобы они для взаимодействия со зрителями не переходили в другие социальные сети и ресурсы.

Для создания видеоисторий Twitch можно будет использовать интерактивные инструменты: опросы, упоминания, можно предупреждать об изменениях в графике трансляций и анонсировать новые.