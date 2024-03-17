Twitch откажется от «пандемийной» функции совместного просмотра видео

Закрытое бета-тестирование было запущено в 2019 году, а уже в 2020 Twitch открыл функцию для всех пользователей. Тогда она быстро набрала популярность в силу пандемийных ограничений: пользователи — друзья или родственники — могли собраться вместе виртуально ввиду невозможности встретиться физически и совместно смотреть видео. Как отмечается, едва ли не пятая часть взрослых американцев участвовала в проекте Prime Video Watch Party.

Но теперь функция стала практически невостребованной и Twitch больше не видит в ней потенциала. Поэтому 2 апреля функция будет удалена.