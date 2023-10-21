Twitch позволит вести прямые трансляции на сайтах конкурентов

Пользователи Twitch не ограничены в выборе конкурирующих стриминговых платформ, на которых смогут проводить свои трансляции.

Но это му придёт конец при одном принципиальном условии. Представители Twitch подчеркнули, что новая практика будет доступна до тех пор, пока «пользовательский опыт Twitch не скомпрометирован» на других сервисах.