Twitter начал отнимать галочки верификации у бесплатных аккаунтов

Чтобы вернуть галочку, нужно попросту оплатить подписку. Илон Маск заявлял ранее, что решение о платной подписке было принято из-за того, что раньше присвоение верификации было «коррумпированным и бессмысленным», а также не соответствовало правилам сервиса. К тому же ранее ценности и миссию Twitter дискредитировали некоторые верифицированные аккаунты.

В итоге своих галочек лишились модель Ким Кaрдaшьян, певицa Бейoнсе, Билл Гейтс, Пaпa римский Фрaнциск, aктёры Леoнaрдo ДиКaприo, Тoм Круз, Сэмюэл Джексoн, Джереми Реннер, Крис Эвaнс и множество других пользователей соцсети.