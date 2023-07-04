Twitter назвал условие для допуска пользователей к новой версии TweetDeck

23:11, 04 июля 2023
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Twitter назвал условие для допуска пользователей к новой версии TweetDeckИначе пользоваться сервисом не получится
Социальная сеть Twitter объявила о необходимости подтвердить подлинность аккаунтов в течение 30 дней со дня публикации официального сообщения. Те, кто этого не сделает, не смогут пользоваться приложением TweetDeck.
TweetDeck — официальное бесплатное приложение для расширенных возможностей работы внутри ресурса.
Подтвердить аккаунт можно с помощью платной верификации Twitter Blue.