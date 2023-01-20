Twitter не просто запретил вход со сторонних приложений, но и запретил создавать новые

В документе сказано, что разработчики больше не могут создавать любые альтернативные клиенты для соцсети, чтобы не копировать функции официальных приложений и ресурсов Twitter.

Поэтому разработчики не могут использовать Twitter API или контент ресурса для «создания или попытки создания замены или аналогичного сервиса, или продукта для приложений Twitter (Twitter Applications)».