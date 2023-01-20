Приложения
16:54, 20 января 2023
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Twitter не просто запретил вход со сторонних приложений, но и запретил создавать новые

Вышло обновлённое соглашение соцсети с программистами

Twitter без каких-либо предварительных инструкций или уведомлений запретил разработчикам приложений создавать альтернативные клиенты для соцсети. Новые правила появились в обновлённом соглашении соцсети с разработчиками.

Twitter не просто запретил вход со сторонних приложений, но и запретил создавать новые

Фото: Vulture.com

В документе сказано, что разработчики больше не могут создавать любые альтернативные клиенты для соцсети, чтобы не копировать функции официальных приложений и ресурсов Twitter.

Поэтому разработчики не могут использовать Twitter API или контент ресурса для «создания или попытки создания замены или аналогичного сервиса, или продукта для приложений Twitter (Twitter Applications)».

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