Twitter обяжет пользователей предоставлять рекламодателям соцсети свои данные

Twitter обяжет пользователей предоставлять рекламодателям соцсети свои данныеЧтобы не потерять прибыль
Пользователей Twitter могут обязать делиться персональными данными с рекламодателями, чтобы пользователи получали персонализированную рекламу, а соцсеть не потеряла прибыль.
Фото: Beebom.com
Например, пользователи должны будут предоставлять доступ к номеру телефона и местоположению. При этом выбирать, какой информацией делиться, не получится — все разрешения на обмен данными отозвать будет невозможно.
Источники сообщают, что сначала новые правила, если их действительно введут, опробуют на 1% американских пользователей соцсети, а потом распространят на всех.
Отмечается, что пользователям, оформившим подписку Twitter Blue за $8, может быть предоставлено право выбора, какие данные они готовы предоставить, либо вовсе отказаться от этого. Но тогда Twitter вступит в противоречие с правилами Apple, которая запрещает приложениям ставить пользователей перед выбором между рекламными механизмами отслеживания и оплатой.