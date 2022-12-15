Twitter обяжет пользователей предоставлять рекламодателям соцсети свои данные

Например, пользователи должны будут предоставлять доступ к номеру телефона и местоположению. При этом выбирать, какой информацией делиться, не получится — все разрешения на обмен данными отозвать будет невозможно.

Источники сообщают, что сначала новые правила, если их действительно введут, опробуют на 1% американских пользователей соцсети, а потом распространят на всех.

Отмечается, что пользователям, оформившим подписку Twitter Blue за $8, может быть предоставлено право выбора, какие данные они готовы предоставить, либо вовсе отказаться от этого. Но тогда Twitter вступит в противоречие с правилами Apple, которая запрещает приложениям ставить пользователей перед выбором между рекламными механизмами отслеживания и оплатой.