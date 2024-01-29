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Опубликовано 29 января 2024, 23:26
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Twitter откроет центр модерации контента в Техасе

Со штатом 100 сотрудников
Стремясь укрепить свои позиции в борьбе с распространением материалов о сексуальной эксплуатации детей (CSE), X, социальная медиаплатформа Илона Маска, собирается создать "Центр доверия и безопасности" в Остине, штат Техас. Возглавляемый Джо Бенаррохом, руководителем отдела бизнес-операций X, центр планирует нанять 100 штатных сотрудников, которые будут заниматься модерацией контента.

Эта инициатива появилась в преддверии запланированного на среду выступления генерального директора X Линды Яккарино в Конгрессе, посвященного проблемам, связанным с сексуальной эксплуатацией детей. В недавнем сообщении в блоге платформа заявила о своей решимости создать негостеприимную среду для тех, кто стремится эксплуатировать несовершеннолетних.

Джо Бенаррох пояснил, что, хотя у X нет специального направления бизнеса, ориентированного на детей, инвестиции в модерацию контента имеют решающее значение для предотвращения использования платформы для распространения или вовлечения преступников в CSE-контент. Также, команда центра доверия и безопасности будет решать другие проблемы, связанные с контентом, включая разжигание ненависти и посты с насилием.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
Теги:
#TWITTER
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#модерация
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#контент