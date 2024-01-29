Twitter откроет центр модерации контента в Техасе

Эта инициатива появилась в преддверии запланированного на среду выступления генерального директора X Линды Яккарино в Конгрессе, посвященного проблемам, связанным с сексуальной эксплуатацией детей. В недавнем сообщении в блоге платформа заявила о своей решимости создать негостеприимную среду для тех, кто стремится эксплуатировать несовершеннолетних.

Джо Бенаррох пояснил, что, хотя у X нет специального направления бизнеса, ориентированного на детей, инвестиции в модерацию контента имеют решающее значение для предотвращения использования платформы для распространения или вовлечения преступников в CSE-контент. Также, команда центра доверия и безопасности будет решать другие проблемы, связанные с контентом, включая разжигание ненависти и посты с насилием.