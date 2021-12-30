Twitter попросил госсекретаря США аккуратнее выражаться о России и Гонконге

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Twitter попросил госсекретаря США аккуратнее выражаться о России и ГонконгеИз-за разгорающихся дискуссий
Администрация социальной сети Twitter обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с предупреждением о том, что под спорными политическими постами могут возникать «жаркие» дискуссии.
Речь идёт о двух постах Блинкена: первый посвящён диалогу госсекретаря с главами МИД Британии, Франции и Германии в связи с отношениями Украины и России; второй — осуждению закрытия издания Stand News в Гонконге и задержания его сотрудников. Уведомления от администрации были написаны под постами.
«Некоторые беседы могут стать жаркими. Не забывайте, что за экраном компьютера находится человек», — сказано в уведомлениях.
Отмечается, что позднее обращения администрации соцсети к госсекретарю исчезли.
Источник: РИА Новости