Twitter признался в блокировке сторонних приложений

15:22, 18 января 2023
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Twitter признался в блокировке сторонних приложенийСоцсеть следит за своим программным обеспечением
Twitter официально подтвердил, что намеренно блокирует сторонние клиенты для взаимодействия с соцсетью. Таким образом компания прокомментировала блокировку работы приложений Tweetbot и Twitterific.
Фото: As.com
Ранее один из инженеров соцсети признал, что сторонние Twitter-клиенты блокируются ресурсом, но не объяснил причину. На это раз соцсеть на официальном уровне призналась в блокировке таких программ, сославшись на правила использования своего API, из-за чего «некоторые приложения не будут работать».
Об этом компания сообщила в своём твите, не дав никаких ссылок на правила.