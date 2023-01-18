Twitter признался в блокировке сторонних приложений

Ранее один из инженеров соцсети признал, что сторонние Twitter-клиенты блокируются ресурсом, но не объяснил причину. На это раз соцсеть на официальном уровне призналась в блокировке таких программ, сославшись на правила использования своего API, из-за чего «некоторые приложения не будут работать».

Об этом компания сообщила в своём твите, не дав никаких ссылок на правила.