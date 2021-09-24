Twitter разрешил донатить блогерам биткоинами

Twitter интегрирует собственный платёжный инструмент – систему переводов Strike. С её помощью пользователи соцсети смогут переводить биткоины, донатить, любимым блогерам. Авторы, в свою очередь, смогут на этом официально зарабатывать. Как отмечается, комиссию за переводы «крипты» Twitter брать не планирует.

Также важным моментом является возможность показа на базе соцсети собственных коллекций цифровых NFT-токенов. Эту функцию Twitter сейчас тестирует. Перевод криптовалюты уже доступен на iOS, а в ближайшее время появится и на Android.