Twitter разрешил удалять подписчиков, не блокируя их

Как комментирует будущую функцию издание Engadget, это нововведение важно для тех, кто подвергается преследованию, оскорблениям или каким-либо ещё неприятных действиям со стороны других пользователей Twitter. Будет ли введена возможность удаления, не сообщается, но важно другое: функция работает по принципу не блокировки, а выхода из общения. И если пользователю нужно будет с кем-либо в соцсети разорвать контакты, функция позволит просто исчезнуть из их ленты без предупреждений и уведомлений.

Как отмечается, это не помешает следить за деятельностью публичного аккаунта, но поможет уменьшить вероятность преследования с навязчивыми комментариями и хейтом. А когда функция будет открыта широкой аудитории, она поможет контролировать в соцсети качество общения в целом.