Twitter ушёл из сети Tor. Да-да, он там был

Оказывается, соцсеть состояла в этой сети, но почему отказалась продлевать сертификат, неизвестно. Специалист по безопасности Алек Маффет, который в прошлом году настроил зеркало Twitter в сети Tor рассказал, что все сотрудники соцсети, которых он знал, ушли из компании, поэтому причины ухода Twitter из сети Tor ему неизвестны.

Таким же образом ситуацию прокомментировал и директор по стратегическим коммуникациям некоммерческой организации Tor Project Павел Зонефф. По его словам, Twitter ушёл из Tor, и, судя под всему, возвращаться не планирует.

Так или иначе, всё зависит от главы соцсети Илона Маска. Если он не проявит интереса к этой ситуации, Twitter в сети Tor ждать не стоит. Каких-либо комментариев от Twitter нет.