Twitter увеличил время, в течение которого можно отредактировать сообщение

Ранее лимит времени, в течение которого можно было отредактировать отправленное сообщение, составлял 30 минут. Теперь сделать это можно в течение 60 минут. Ответы редактировать нельзя. Также отмечается, что при нажатии на кнопку редактирования, можно ознакомиться с историей изменений текста.

Но такой функционал доступен только подписчикам, купившим Twitter Blue.