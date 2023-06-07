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13:58, 07 июня 2023
1 мин.

Twitter увеличил время, в течение которого можно отредактировать сообщение

Но доступно это только платным подписчикам

Twitter рассказал об обновлении функции редактирования твитов.

Ранее лимит времени, в течение которого можно было отредактировать отправленное сообщение, составлял 30 минут. Теперь сделать это можно в течение 60 минут. Ответы редактировать нельзя. Также отмечается, что при нажатии на кнопку редактирования, можно ознакомиться с историей изменений текста.

Но такой функционал доступен только подписчикам, купившим Twitter Blue.

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