Twitter увеличил время, в течение которого можно отредактировать сообщение

13:58, 07 июня 2023
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Twitter увеличил время, в течение которого можно отредактировать сообщениеНо доступно это только платным подписчикам
Twitter рассказал об обновлении функции редактирования твитов.
Ранее лимит времени, в течение которого можно было отредактировать отправленное сообщение, составлял 30 минут. Теперь сделать это можно в течение 60 минут. Ответы редактировать нельзя. Также отмечается, что при нажатии на кнопку редактирования, можно ознакомиться с историей изменений текста.
Но такой функционал доступен только подписчикам, купившим Twitter Blue.
Источник:Код Дурова
Автор:Андрей КадуковТеги: