Twitter всё: Илон Маск сообщил о полном отказе от этого домена

Теперь сайт ресурса перенаправляет пользователей только на страницу x.com. После того, как в июле 2023 года соцсеть объявила о ребрендинге, всё равно адресом главной страницы оставался twitter.com.

А домен х.com был приобретён Маском ещё в 2017 году у основанной когда-то им платёжной системы PayPal. Стоимость сделки составила порядка $5 млн.