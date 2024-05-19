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Опубликовано 19 мая 2024, 08:15
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Twitter всё: Илон Маск сообщил о полном отказе от этого домена

Старый домен использовался почти год после переименования
Илон Маск сообщил, что соцсеть Х полностью отказалась от доменного имени Twitter на всех уровнях.
Twitter всё: Илон Маск сообщил о полном отказе от этого домена
© BoliviaInteligente / Unsplash

Теперь сайт ресурса перенаправляет пользователей только на страницу x.com. После того, как в июле 2023 года соцсеть объявила о ребрендинге, всё равно адресом главной страницы оставался twitter.com.

А домен х.com был приобретён Маском ещё в 2017 году у основанной когда-то им платёжной системы PayPal. Стоимость сделки составила порядка $5 млн.

Источник:RB.RU
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Илон Маск
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#социальная сеть
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#TWITTER