Twitter запретил ссылки на своего главного конкурента от Цукерберга

Twitter запретил ссылки на своего главного конкурента от ЦукербергаПока лишь в поиске
Twitter запретил ссылки на конкурирующий сервис *Threads, принадлежащий главе *Facebook Марку Цукербергу.
Пользователи заметили, что социальная сеть Илона Маска ограничивает результаты поиска связанные с *Threads, несмотря на то, что ссылки на этот сервис должны быть доступны.
Это вызвало недовольство у пользователей, которые обратили внимание на столь необычное поведение Twitter.
Речь идёт о поиске с оператором «url», который не выдает результаты, если речь идёт о ссылках на *Threads. Также неэффективным оказывался и поиск без оператора. Однако некоторые пользователи нашли обходное решение, используя пробел между словами в запросе.
Напомним, что ранее Илон Маск выразил своё недовольство поступками Цукерберга и назвал его «говнюком». Twitter также угрожает подать в суд на компанию миллиардера, обвиняя её в присвоении коммерческих секретов и нарушении интеллектуальной собственности.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена