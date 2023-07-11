Twitter запретил ссылки на своего главного конкурента от Цукерберга

Пользователи заметили, что социальная сеть Илона Маска ограничивает результаты поиска связанные с *Threads, несмотря на то, что ссылки на этот сервис должны быть доступны.

Это вызвало недовольство у пользователей, которые обратили внимание на столь необычное поведение Twitter.

Речь идёт о поиске с оператором «url», который не выдает результаты, если речь идёт о ссылках на *Threads. Также неэффективным оказывался и поиск без оператора. Однако некоторые пользователи нашли обходное решение, используя пробел между словами в запросе.

Напомним, что ранее Илон Маск выразил своё недовольство поступками Цукерберга и назвал его «говнюком». Twitter также угрожает подать в суд на компанию миллиардера, обвиняя её в присвоении коммерческих секретов и нарушении интеллектуальной собственности.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена